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Hamrun Spartans
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Dès 19:30
NSI Runavik
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Hamrun Spartans
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Dès 19:30
Match aller 1:1
Vs
NSI Runavik
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Coup d’envoi
jeudi
16 juillet 2026 à 19:30
Stade
Attard, Malte
MFA Centenary Stadium
Capacité
3'000
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