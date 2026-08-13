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Hammarby IF
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Dès 19:00
RKS Rakow Czestochowa
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Hammarby IF
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Match aller 0:0
Vs
RKS Rakow Czestochowa
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Coup d’envoi
jeudi
13 août 2026 à 19:00
Stade
Stockholm, Suède
Tele2 Arena
Capacité
35'000
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