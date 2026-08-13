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Conference League
Ligue Europa Conférence: Hajduk Split - Vilnius FK Zalgiris (13.08.2026)
Hajduk Split
Dès 21:00
Vilnius FK Zalgiris
Hajduk Split
Dès 21:00
Match aller 5:2
Vs
Vilnius FK Zalgiris
Composition des équipes
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Coup d’envoi
jeudi
13 août 2026 à 21:00
Stade
Split, Croatie
Stade Poljud
Capacité
35'000
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