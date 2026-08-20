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Hajduk Split
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Dès 21:00
RKS Rakow Czestochowa
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Hajduk Split
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Dès 21:00
Vs
RKS Rakow Czestochowa
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Arbitre
Referee
Michal
Ocenas
Slovaquie
Coup d’envoi
jeudi
20 août 2026 à 21:00
Stade
Split, Croatie
Stade Poljud
Capacité
35'000
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