DE
FR
Gornik Zabrze
Gornik Zabrze
Dès 20:00
AS Monaco
AS Monaco
Gornik Zabrze
Gornik Zabrze
Dès 20:00
Vs
AS Monaco
AS Monaco
Les derniers matches
Arbitre
Referee
Martin
Matosa
Slovénie
Coup d’envoi
jeudi
20 août 2026 à 20:00
Stade
Zabrze, Pologne
Stade Ernest Pohl
Capacité
24'563
Articles les plus lus
    Articles les plus lus