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Ligue Europa Conférence: Gornik Zabrze - AS Monaco (20.08.2026)
Gornik Zabrze
Dès 20:00
AS Monaco
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Dès 20:00
Vs
AS Monaco
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Arbitre
Martin
Matosa
Slovénie
Coup d’envoi
jeudi
20 août 2026 à 20:00
Stade
Zabrze, Pologne
Stade Ernest Pohl
Capacité
24'563
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