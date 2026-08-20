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Glasgow Rangers
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Dès 20:45
FK Jablonec
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Glasgow Rangers
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Vs
FK Jablonec
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Coup d’envoi
jeudi
20 août 2026 à 20:45
Stade
Glasgow, Écosse
Ibrox Stadium
Capacité
51'700
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