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Conference League
Ligue Europa Conférence: GKS Katowice - MSK Zilina (30.07.2026)
GKS Katowice
Dès 20:30
MSK Zilina
GKS Katowice
Dès 20:30
Match aller 1:2
Vs
MSK Zilina
Composition des équipes
Statistiques
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Coup d’envoi
jeudi
30 juillet 2026 à 20:30
Stade
Katowice, Pologne
Stadium Katovice
Capacité
3'000
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