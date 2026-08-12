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GKS Katowice
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Dès 18:00
Hapoel Tel Aviv FC
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GKS Katowice
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Match aller 0:2
Vs
Hapoel Tel Aviv FC
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Coup d’envoi
mercredi
12 août 2026 à 18:00
Stade
Katowice, Pologne
Stadium Katovice
Capacité
3'000
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