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Ligue Europa Conférence: GKS Katowice - Hapoel Tel Aviv FC (12.08.2026)
GKS Katowice
Dès 18:00
Hapoel Tel Aviv FC
GKS Katowice
Dès 18:00
Match aller 0:2
Vs
Hapoel Tel Aviv FC
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Coup d’envoi
mercredi
12 août 2026 à 18:00
Stade
Katowice, Pologne
Stadium Katovice
Capacité
3'000
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