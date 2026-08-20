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Ligue Europa Conférence: Getafe CF - FK Partizan (20.08.2026)
Getafe CF
Dès 21:00
FK Partizan
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FK Partizan
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Arbitre
Andris
Treimanis
Lettonie
Coup d’envoi
jeudi
20 août 2026 à 21:00
Stade
Getafe, Espagne
Coliseum Alfonso Pérez
Capacité
16'500
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