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Arbitre
Referee
Andris
Treimanis
Lettonie
Coup d’envoi
jeudi
20 août 2026 à 21:00
Stade
Getafe, Espagne
Coliseum Alfonso Pérez
Capacité
16'500
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