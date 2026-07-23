DE
FR
GAIS
GAIS
Dès 19:00
FC Nordsjaelland
FC Nordsjaelland
GAIS
GAIS
Dès 19:00
Vs
FC Nordsjaelland
FC Nordsjaelland
Les derniers matches
Coup d’envoi
jeudi
23 juillet 2026 à 19:00
Stade
Göteborg, Suède
Gamla Ullevi
Capacité
18'416
Articles les plus lus
    Articles les plus lus