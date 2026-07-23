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Ligue Europa Conférence: Fotbal Club FCSB - FK Auda Riga (23.07.2026)
Fotbal Club FCSB
Dès 19:45
FK Auda Riga
Fotbal Club FCSB
Dès 19:45
Vs
FK Auda Riga
Composition des équipes
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Arbitre
David
Fuxman
Israël
Coup d’envoi
jeudi
23 juillet 2026 à 19:45
Stade
Bucarest, Roumanie
National Arena
Capacité
54'000
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