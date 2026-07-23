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Fotbal Club FCSB
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FK Auda Riga
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Vs
FK Auda Riga
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Les derniers matches
Arbitre
Referee
David
Fuxman
Israël
Coup d’envoi
jeudi
23 juillet 2026 à 19:45
Stade
Bucarest, Roumanie
National Arena
Capacité
54'000
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