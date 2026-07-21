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Floriana FC
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Dès 19:30
KF Drita
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Vs
KF Drita
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Coup d’envoi
mardi
21 juillet 2026 à 19:30
Stade
Attard, Malte
MFA Centenary Stadium
Capacité
3'000
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