DE
FR
Compte & paramètres
Suisse
Monde
Opinion
Sport
Money
Lifestyle
Concours
Longs formats
Vidéos
Podcasts
Newsletters
La rédac
DE
FR
Home
Sport
Football
Conference League
Ligue Europa Conférence: Flora Tallinn - Inter Club de Escaldes (13.08.2026)
Flora Tallinn
Dès 18:00
Inter Club de Escaldes
Flora Tallinn
Dès 18:00
Match aller 0:2
Vs
Inter Club de Escaldes
Composition des équipes
Statistiques
Matches et résultats
Info
Les derniers matches
Coup d’envoi
jeudi
13 août 2026 à 18:00
Stade
Tallinn, Estonie
Albert Le Coq Arena
Capacité
15'000
Partager
Source privilégiée
Comment ça marche
Vous avez trouvé une erreur?
Signalez-la
Articles les plus lus
Articles les plus lus