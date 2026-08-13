DE
FR
Flora Tallinn
Flora Tallinn
Dès 18:00
Inter Club de Escaldes
Inter Club de Escaldes
Flora Tallinn
Flora Tallinn
Dès 18:00
Match aller 0:2
Vs
Inter Club de Escaldes
Inter Club de Escaldes
Les derniers matches
Coup d’envoi
jeudi
13 août 2026 à 18:00
Stade
Tallinn, Estonie
Albert Le Coq Arena
Capacité
15'000
Articles les plus lus
    Articles les plus lus