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Ligue Europa Conférence: FK Zeleznicar Pancevo - SC Braga (22.07.2026)
FK Zeleznicar Pancevo
Dès 21:00
SC Braga
FK Zeleznicar Pancevo
Dès 21:00
Vs
SC Braga
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Coup d’envoi
mercredi
22 juillet 2026 à 21:00
Stade
Pancevo, Serbie
SRC Mladost
Capacité
1'200
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