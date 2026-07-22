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FK Zeleznicar Pancevo
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Dès 21:00
SC Braga
SC Braga
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Dès 21:00
Vs
SC Braga
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Coup d’envoi
mercredi
22 juillet 2026 à 21:00
Stade
Pancevo, Serbie
SRC Mladost
Capacité
1'200
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