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Ligue Europa Conférence: FK Vojvodina - Ajax Amsterdam (23.07.2026)
FK Vojvodina
Dès 20:00
Ajax Amsterdam
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Ajax Amsterdam
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Coup d’envoi
jeudi
23 juillet 2026 à 20:00
Stade
Novi triste, Serbie
Stade Karadorde
Capacité
14'853
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