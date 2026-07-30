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Conference League
Ligue Europa Conférence: FK Sutjeska Niksic - Maxline Rogachev (30.07.2026)
FK Sutjeska Niksic
Dès 21:00
Maxline Rogachev
FK Sutjeska Niksic
Dès 21:00
Match aller 0:3
Vs
Maxline Rogachev
Composition des équipes
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Coup d’envoi
jeudi
30 juillet 2026 à 21:00
Stade
Niksic, Monténégro
Stadion Gradski
Capacité
5'214
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