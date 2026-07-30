DE
FR
FK Sutjeska Niksic
FK Sutjeska Niksic
Dès 21:00
Maxline Rogachev
Maxline Rogachev
FK Sutjeska Niksic
FK Sutjeska Niksic
Dès 21:00
Match aller 0:3
Vs
Maxline Rogachev
Maxline Rogachev
Les derniers matches
Coup d’envoi
jeudi
30 juillet 2026 à 21:00
Stade
Niksic, Monténégro
Stadion Gradski
Capacité
5'214
Articles les plus lus
    Articles les plus lus