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FK Partizan
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Dès 21:00
Tobol Kostanaï
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FK Partizan
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Vs
Tobol Kostanaï
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Coup d’envoi
jeudi
06 août 2026 à 21:00
Stade
Belgrade, Serbie
Stade du Partizan
Capacité
32'170
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