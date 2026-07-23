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Conference League
Ligue Europa Conférence: FK Panevezys - Tobol Kostanaï (23.07.2026)
FK Panevezys
Dès 17:30
Tobol Kostanaï
FK Panevezys
Dès 17:30
Vs
Tobol Kostanaï
Composition des équipes
Statistiques
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Info
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Coup d’envoi
jeudi
23 juillet 2026 à 17:30
Stade
Panevezys, Lituanie
Aukstaitija Stadium
Capacité
4'000
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