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FK Panevezys
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Dès 17:30
Tobol Kostanaï
Tobol Kostanaï
FK Panevezys
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Dès 17:30
Vs
Tobol Kostanaï
Tobol Kostanaï
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Coup d’envoi
jeudi
23 juillet 2026 à 17:30
Stade
Panevezys, Lituanie
Aukstaitija Stadium
Capacité
4'000
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