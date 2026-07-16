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Conference League
Ligue Europa Conférence: FK Mornar Bar - Atletic Club d'Escaldes (16.07.2026)
FK Mornar Bar
Dès 20:45
Atletic Club d'Escaldes
FK Mornar Bar
Dès 20:45
Match aller 1:2
Vs
Atletic Club d'Escaldes
Composition des équipes
Statistiques
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Info
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Coup d’envoi
jeudi
16 juillet 2026 à 20:45
Stade
Podgorica, Monténégro
Gradski Stadion
Capacité
10'000
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