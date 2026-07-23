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FK Liepaja
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Dès 17:00
Austria Vienne
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FK Liepaja
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Vs
Austria Vienne
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Coup d’envoi
jeudi
23 juillet 2026 à 17:00
Stade
Liepaja, Lettonie
Daugava Stadium
Capacité
5'083
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