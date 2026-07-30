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FK Jablonec
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Dès 18:00
NK Varazdin
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FK Jablonec
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Dès 18:00
Match aller 2:3
Vs
NK Varazdin
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Coup d’envoi
jeudi
30 juillet 2026 à 18:00
Stade
Jablonec, République Tchèque
Stadion Strelnice
Capacité
6'108
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