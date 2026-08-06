DE
FR
FK Jablonec
FK Jablonec
Dès 18:00
FC Riga FS
FC Riga FS
FK Jablonec
FK Jablonec
Dès 18:00
Vs
FC Riga FS
FC Riga FS
Les derniers matches
Coup d’envoi
jeudi
06 août 2026 à 18:00
Stade
Jablonec, République Tchèque
Stadion Strelnice
Capacité
6'108
Articles les plus lus
    Articles les plus lus