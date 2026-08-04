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Ligue Europa Conférence: FK Auda Riga - Dinamo Tirana (04.08.2026)
FK Auda Riga
Dès 18:00
Dinamo Tirana
FK Auda Riga
Dès 18:00
Vs
Dinamo Tirana
Composition des équipes
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Coup d’envoi
mardi
04 août 2026 à 18:00
Stade
Riga, Lettonie
Skonto Stadion
Capacité
8'087
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