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FC Zimbru Chisinau
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Dès 19:00
FC Noah
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Vs
FC Noah
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Coup d’envoi
jeudi
23 juillet 2026 à 19:00
Stade
Chisinau, Moldavie
Stade Zimbru
Capacité
10'400
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