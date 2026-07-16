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Conference League
Ligue Europa Conférence: FC Yelimai - FC Alashkert (16.07.2026)
FC Yelimai
Dès 17:00
FC Alashkert
FC Yelimai
Dès 17:00
Match aller 1:1
Vs
FC Alashkert
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Coup d’envoi
jeudi
16 juillet 2026 à 17:00
Stade
Semey, Kazakhstan
Spartak Stadium
Capacité
15'000
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