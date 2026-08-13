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FC Vaduz
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Dès 19:30
Inter Turku
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FC Vaduz
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Match aller 1:2
Vs
Inter Turku
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Coup d’envoi
jeudi
13 août 2026 à 19:30
Stade
Vaduz, Liechtenstein
Rheinpark Stadion
Capacité
7'564
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