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FC Vaduz
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Dès 19:30
Atletic Club d'Escaldes
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Vs
Atletic Club d'Escaldes
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Coup d’envoi
jeudi
23 juillet 2026 à 19:30
Stade
Vaduz, Liechtenstein
Rheinpark Stadion
Capacité
7'564
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