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Ligue Europa Conférence: FC Una Strassen - FK Partizan (30.07.2026)
FC Una Strassen
Dès 20:15
FK Partizan
FC Una Strassen
Dès 20:15
Match aller 0:4
Vs
FK Partizan
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Coup d’envoi
jeudi
30 juillet 2026 à 20:15
Stade
Luxembourg, Luxembourg
Stade de Luxembourg
Capacité
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