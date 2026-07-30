DE
FR
FC Una Strassen
FC Una Strassen
Dès 20:15
FK Partizan
FK Partizan
FC Una Strassen
FC Una Strassen
Dès 20:15
Match aller 0:4
Vs
FK Partizan
FK Partizan
Les derniers matches
Coup d’envoi
jeudi
30 juillet 2026 à 20:15
Stade
Luxembourg, Luxembourg
Stade de Luxembourg
Capacité
9'386
Articles les plus lus
    Articles les plus lus