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Ligue Europa Conférence: FC Twente - Dac 1904 Dunajska Streda (06.08.2026)
FC Twente
Dès 20:00
Dac 1904 Dunajska Streda
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Vs
Dac 1904 Dunajska Streda
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Coup d’envoi
jeudi
06 août 2026 à 20:00
Stade
Enschede, Pays-Bas
De Grolsch Veste
Capacité
30'205
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