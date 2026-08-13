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Ligue Europa Conférence: FC St-Gall - Sheriff Tiraspol (13.08.2026)
FC St-Gall
Dès 20:00
Sheriff Tiraspol
FC St-Gall
Dès 20:00
Match aller 3:1
Vs
Sheriff Tiraspol
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Arbitre
Julian
Weinberger
Autriche
Coup d’envoi
jeudi
13 août 2026 à 20:00
Stade
Saint-Gall, Suisse
Berit Sitterstadion
Capacité
19'456
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