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FC Sion
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Dès 20:15
Bate Borisov
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FC Sion
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Match aller 1:1
Vs
Bate Borisov
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Coup d’envoi
jeudi
30 juillet 2026 à 20:15
Stade
Sion, Suisse
Stade de Tourbillon
Capacité
14'283
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