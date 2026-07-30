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Ligue Europa Conférence: FC Sion - Bate Borisov (30.07.2026)
FC Sion
Dès 20:15
Bate Borisov
FC Sion
Dès 20:15
Match aller 1:1
Vs
Bate Borisov
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Coup d’envoi
jeudi
30 juillet 2026 à 20:15
Stade
Sion, Suisse
Stade de Tourbillon
Capacité
14'283
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