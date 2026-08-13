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Conference League
Ligue Europa Conférence: FC Shkëndija - Hibernian FC (13.08.2026)
FC Shkëndija
Dès 20:00
Hibernian FC
FC Shkëndija
Dès 20:00
Match aller 1:2
Vs
Hibernian FC
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Arbitre
Bulat
Sariyev
Kazakhstan
Coup d’envoi
jeudi
13 août 2026 à 20:00
Stade
Skopje, Macédoine du Nord
Tose Proeski Arena
Capacité
34'460
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