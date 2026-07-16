DE
FR
Compte & paramètres
Suisse
Monde
Opinion
Sport
Money
Lifestyle
Concours
Longs formats
Vidéos
Podcasts
Newsletters
La rédac
DE
FR
Home
Sport
Football
Conference League
Ligue Europa Conférence: FC Shkëndija - Europa FC (16.07.2026)
FC Shkëndija
Dès 20:00
Europa FC
FC Shkëndija
Dès 20:00
Match aller 5:0
Vs
Europa FC
Composition des équipes
Statistiques
Matches et résultats
Info
Les derniers matches
Coup d’envoi
jeudi
16 juillet 2026 à 20:00
Stade
Skopje, Macédoine du Nord
Tose Proeski Arena
Capacité
34'460
Partager
Source privilégiée
Comment ça marche
Vous avez trouvé une erreur?
Signalez-la
Articles les plus lus
Articles les plus lus