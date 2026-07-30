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FC Shkëndija
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Bravo Ljubljana
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Match aller 1:2
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Bravo Ljubljana
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Coup d’envoi
jeudi
30 juillet 2026 à 20:00
Stade
Skopje, Macédoine du Nord
Tose Proeski Arena
Capacité
34'460
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