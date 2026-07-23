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Ligue Europa Conférence: FC Santa Coloma - Rapid Vienne (23.07.2026)
FC Santa Coloma
Dès 19:00
Rapid Vienne
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Vs
Rapid Vienne
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Coup d’envoi
jeudi
23 juillet 2026 à 19:00
Stade
Andorre-la-Vieille, Andorre
Stade National
Capacité
3'306
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