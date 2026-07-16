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Conference League
Ligue Europa Conférence: FC Santa Coloma - Pen-y-Bont FC (16.07.2026)
FC Santa Coloma
Dès 19:00
Pen-y-Bont FC
FC Santa Coloma
Dès 19:00
Match aller 1:0
Vs
Pen-y-Bont FC
Composition des équipes
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Coup d’envoi
jeudi
16 juillet 2026 à 19:00
Stade
Andorre-la-Vieille, Andorre
Stade National
Capacité
3'306
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