DE
FR
FC Riga
FC Riga
Dès 19:00
WKW ETO FC Gyor
WKW ETO FC Gyor
FC Riga
FC Riga
Dès 19:00
Vs
WKW ETO FC Gyor
WKW ETO FC Gyor
Les derniers matches
Coup d’envoi
jeudi
06 août 2026 à 19:00
Stade
Riga, Lettonie
Skonto Stadion
Capacité
8'087
Articles les plus lus
    Articles les plus lus