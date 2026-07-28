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Conference League
Ligue Europa Conférence: FC Riga - Vardar Skopje (28.07.2026)
FC Riga
Dès 19:00
Vardar Skopje
FC Riga
Dès 19:00
Match aller 3:2
Vs
Vardar Skopje
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Coup d’envoi
mardi
28 juillet 2026 à 19:00
Stade
Riga, Lettonie
Skonto Stadion
Capacité
8'087
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