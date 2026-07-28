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FC Riga
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Dès 19:00
Vardar Skopje
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Match aller 3:2
Vs
Vardar Skopje
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Coup d’envoi
mardi
28 juillet 2026 à 19:00
Stade
Riga, Lettonie
Skonto Stadion
Capacité
8'087
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