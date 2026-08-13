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FC Riga FS
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Dès 18:30
FK Jablonec
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Match aller 0:2
Vs
FK Jablonec
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Coup d’envoi
jeudi
13 août 2026 à 18:30
Stade
Riga, Lettonie
Lnk Sporta Parks
Capacité
27'000
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