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FC Pyunik
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Dès 18:00
Debrecen VSC
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FC Pyunik
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Match aller 0:1
Vs
Debrecen VSC
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Coup d’envoi
jeudi
30 juillet 2026 à 18:00
Stade
Erevan, Arménie
Republican
Capacité
14'968
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