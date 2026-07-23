DE
FR
FC Polissya
FC Polissya
Dès 20:00
FC Copenhague
FC Copenhague
FC Polissya
FC Polissya
Dès 20:00
Vs
FC Copenhague
FC Copenhague
Les derniers matches
Arbitre
Referee
David Rafael
Oliveira da Silva
Portugal
Coup d’envoi
jeudi
23 juillet 2026 à 20:00
Stade
Kosice, Slovaquie
Kosicka futbalova arena
Capacité
5'836
Articles les plus lus
    Articles les plus lus