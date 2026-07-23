DE
FR
Compte & paramètres
Suisse
Monde
Opinion
Sport
Money
Lifestyle
Concours
Longs formats
Vidéos
Podcasts
Newsletters
La rédac
DE
FR
Home
Sport
Football
Conference League
Ligue Europa Conférence: FC Polissya - FC Copenhague (23.07.2026)
FC Polissya
Dès 20:00
FC Copenhague
FC Polissya
Dès 20:00
Vs
FC Copenhague
Composition des équipes
Statistiques
Matches et résultats
Info
Les derniers matches
Arbitre
David Rafael
Oliveira da Silva
Portugal
Coup d’envoi
jeudi
23 juillet 2026 à 20:00
Stade
Kosice, Slovaquie
Kosicka futbalova arena
Capacité
5'836
Partager
Source privilégiée
Comment ça marche
Vous avez trouvé une erreur?
Signalez-la
Articles les plus lus
Articles les plus lus