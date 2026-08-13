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Ligue Europa Conférence: FC Nordsjaelland - Valur Reykjavik (13.08.2026)
FC Nordsjaelland
Dès 19:00
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Valur Reykjavik
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Coup d’envoi
jeudi
13 août 2026 à 19:00
Stade
Farum, Danemark
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Capacité
10'300
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