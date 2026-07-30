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Ligue Europa Conférence: FC Nordsjaelland - GAIS (30.07.2026)
FC Nordsjaelland
Dès 19:00
GAIS
FC Nordsjaelland
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GAIS
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Coup d’envoi
jeudi
30 juillet 2026 à 19:00
Stade
Farum, Danemark
Right to Dream Park
Capacité
10'300
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