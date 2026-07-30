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Ligue Europa Conférence: FC Noah - FC Zimbru Chisinau (30.07.2026)
FC Noah
Dès 18:00
FC Zimbru Chisinau
FC Noah
Dès 18:00
Match aller 1:1
Vs
FC Zimbru Chisinau
Composition des équipes
Statistiques
Matches et résultats
Info
Les derniers matches
Coup d’envoi
jeudi
30 juillet 2026 à 18:00
Stade
Abovyan, Arménie
Abovyan City Stadium
Capacité
5'500
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