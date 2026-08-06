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Ligue Europa Conférence: FC Noah - FC Sion (06.08.2026)
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Coup d’envoi
jeudi
06 août 2026 à 18:00
Stade
Abovyan, Arménie
Abovyan City Stadium
Capacité
5'500
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