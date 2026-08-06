DE
FR
FC Noah
FC Noah
Dès 18:00
FC Sion
FC Sion
FC Noah
FC Noah
Dès 18:00
Vs
FC Sion
FC Sion
Les derniers matches
Coup d’envoi
jeudi
06 août 2026 à 18:00
Stade
Abovyan, Arménie
Abovyan City Stadium
Capacité
5'500
Mentionné dans cet article
FC Sion
FC Sion
Articles les plus lus
    Articles les plus lus
      Mentionné dans cet article
      FC Sion
      FC Sion