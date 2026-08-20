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Ligue Europa Conférence: FC Midtjylland - HNK Rijeka (20.08.2026)
FC Midtjylland
Dès 19:00
HNK Rijeka
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HNK Rijeka
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Coup d’envoi
jeudi
20 août 2026 à 19:00
Stade
Herning, Danemark
MCH Arena
Capacité
11'809
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