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FC Midtjylland
FC Midtjylland
Dès 19:00
Bohemians Dublin
Bohemians Dublin
FC Midtjylland
FC Midtjylland
Dès 19:00
Match aller 2:0
Vs
Bohemians Dublin
Bohemians Dublin
Les derniers matches
Coup d’envoi
jeudi
13 août 2026 à 19:00
Stade
Herning, Danemark
MCH Arena
Capacité
11'809
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