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Ligue Europa Conférence: FC Lugano - NSI Runavik (06.08.2026)
FC Lugano
Dès 20:30
NSI Runavik
FC Lugano
Dès 20:30
Vs
NSI Runavik
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Coup d’envoi
jeudi
06 août 2026 à 20:30
Stade
Lugano, Suisse
AIL Arena
Capacité
8'800
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