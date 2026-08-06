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FC Lugano
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Dès 20:30
NSI Runavik
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Vs
NSI Runavik
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Coup d’envoi
jeudi
06 août 2026 à 20:30
Stade
Lugano, Suisse
AIL Arena
Capacité
8'800
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