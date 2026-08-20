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FC Lugano
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Dès 20:30
Maccabi Tel Aviv
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Vs
Maccabi Tel Aviv
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Coup d’envoi
jeudi
20 août 2026 à 20:30
Stade
Lugano, Suisse
AIL Arena
Capacité
8'800
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