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FC Lugano
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Dès 20:30
KF Dukagjini
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FC Lugano
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Vs
KF Dukagjini
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Arbitre
Referee
Viktar
Shymusik
Biélorussie
Coup d’envoi
jeudi
23 juillet 2026 à 20:30
Stade
Lugano, Suisse
Stade Cornaredo
Capacité
6'390
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