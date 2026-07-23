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Conference League
Ligue Europa Conférence: FC Lugano - KF Dukagjini (23.07.2026)
FC Lugano
Dès 20:30
KF Dukagjini
FC Lugano
Dès 20:30
Vs
KF Dukagjini
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Arbitre
Viktar
Shymusik
Biélorussie
Coup d’envoi
jeudi
23 juillet 2026 à 20:30
Stade
Lugano, Suisse
Stade Cornaredo
Capacité
6'390
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